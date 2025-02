Vittorio, il bambino che ha accompagnato Alessandro Borghi durante l’esibizione di Damiano David a Sanremo 2025 ha emozionato tutti. Il piccolo è scoppiato in lacrime dopo che l’ex Maneskin ha cantato ‘Felicità‘. Ma chi è in realtà? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2025, chi è il bambino Vittorio Bonvicini

Occhi lucidi e sguardo tenero mentre tiene per mano prima Alessandro Borghi e poi Damiano David. Il piccolo Vittorio è arrivato dritto al cuore rendendo ancora più magico l’omaggio che il cantante ex Maneskin ha rivolto a Lucio Dalla. Un’esibizione di ‘Felicità‘ di pura voce e sentimento che ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo. La scelta del bianco e nero ha catapultato tutti in un’altra era.

Nonostante l’esibizione di Damiano David era stata annunciata da giorni, a sorpresa insieme a lui sul palco dell’Ariston sono saliti anche l’attore Alessandro Borghi e il piccolo. Ma chi era il bambino Vittorio Bonvicini della seconda serata di Sanremo?

A svelarlo è stata l’Ansa che ha spiegato che il piccolo in realtà è il nipote di Alessandro Borghi. L’attore ha poi chiarito perché ha fatto questa scelta di non essere solo sulla panchina:

“Devo ringraziare Damiano perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani“.

Grazie Lucio

Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo. La felicità non è mai un sentimento definitivo, ma è nascosta in una serie di momenti che si alternano tra le gioie e le difficoltà delle nostre vite, non è un concetto astratto o inarrivabile,… pic.twitter.com/GbyClwoczD — Damiano David (@daviddamiano99) February 12, 2025

Doppia esibizione per Damiano David

Damiano David è così tornato da solista sul palco dell’Ariston dopo aver vinto nel 2021 il Festival con i Maneskin con ‘Zitti e buoni‘. Nato a Roma nel 1993, il cantante ha abbandonato la band che lo ha reso famoso per provare la carriera da solo. Durante la seconda puntata del Festival tornerà ad esibirsi con il suo nuovo singolo dal titolo ‘Born with a broken heart‘. E nuove emozioni sono assicurate.