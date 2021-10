Carlo Verdone non smette mai di stupirci, a pochi giorni dal compimento dei suoi 71 anni (il prossimo 17 novembre), ci regala una nuova avventura dal titolo “Vita da Carlo”. Una serie tv che racconterà la vita dell’attore con aneddoti ironici della sua carriera, del rapporto con il pubblico e del suo privato. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa nuova serie e soprattutto quando e dove vederla in tv.

Vita da Carlo, arriva la serie su Carlo Verdone: quando in tv, dove vederla e cast

“Vita da Carlo” è la nuova avventura di Carlo Verdone. Una serie tv in 10 puntate di circa mezz’ora ciascuna, che arriva in streaming dal prossimo 5 novembre 2021 su Amazon Prime Video. Come lo stesso attore racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, “Vita da Carlo” è “un film che subito si fa fiction. Un’opera cinematografica che mescola finzione a verità”. L’attore presenta il nuovo progetto alla Festa del Cinema di Roma, in corso in questi giorni nella capitale.

Dove vedere la serie di Carlo Verdone

La serie “Vita da Carlo” oltre che sul sito di Amazon Prime Video, sarà visibile anche su Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick.

Vita da Carlo: progetto e cast tutto italiano

La serie che sarà in onda dal prossimo 5 novembre è un progetto tutto italiano, ideato dallo stesso Verdone in collaborazione con un team di autori composto da Nicola Guaglianone, Ciro Zecca, Menotti, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Co-regista insieme a Verdone troviamo Arnaldo Cantinari.

Il cast è composto da molti volti noti del grande e piccolo schermo. Nei vari episodi avremo modo di vedere Anita Caprioli, Monica Guerritore, Max Tortora, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza, Andrea Pennacchi e molti altri.

Trama della serie

In “Vita da Carlo”, il protagonista (Carlo Verdone) mette in scena alcuni momenti della sua vita reale, divisa tra professione e incontro con i fan a cui si è sempre donato molto. È proprio il tema della popolarità del protagonista che occupa un posto centrale in tutti i 10 episodi. Carlo Verdone del suo rapporto con i fan mostra una visione spesso tragicomica.

Tra le molteplici vicende raccontate dal protagonista, troviamo la storia d’amore con una farmacista e quella di una surreale candidatura a sindaco di Roma. Vita pubblica e vita privata si contrappongono regalandoci sicuramente momenti di riflessione e divertimento.

Vita da Carlo: teaser trailer della serie