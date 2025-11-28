Ci siamo: Paramount+ ha annunciato la quarta ed ultima stagione di “Vita da Carlo 4“, le serie tv diretta e interpretata da Carlo Verdone. Per il gran finale non mancano i colpi di scena e un cast davvero stellare. Ecco tutte le anticipazioni!

Vita da Carlo 4, quando esce e dove vederlo

Al via da venerdì 28 novembre 2025 il gran finale di “Vita da Carlo 4“, la serie tv progettata, ideata, scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, può essere vista in streaming e sulla piattaforma di Paramount+. Si tratta del capitolo finale che va a concludere una quadrilogia singolare nel panorama delle produzioni seriali italiane, capace di intrecciare autobiografia, ironia e osservazione sociale. La quarta stagione di Vita da Carlo prende il via dal finale della terza stagione quando, dopo una gaffe pronunciata al Festival di Sanremo, il protagonista si ritrova travolto da critiche e attacchi mediatici. Il regista pur di “salvarsi” da questa ondata di critiche decide di ritirarsi a Nizza dove vive un periodo lontano dalle luci del mondo dello spettacolo.

Il suo esilio a Nizza viene interrotto quando il direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia gli offre una cattedra di regia. Una offerta a cui il protagonista non può dire di no; Verdone, non solo accetta, ma questa cattedra è l’inizio di una rinascita personale ed artistica.

Vita da Carlo 4, trama e cast della serie di Verdone

Così il protagonista Carlo Verdone lascia Nizza per far ritorno a Roma dove, per la prima volta nella sua vita, comincia a muoversi senza il peso dell’essere famoso. Verdone si dedica alla formazione di sei giovani registi, ma il confronto con le nuove leve non è sempre facile visto che il gap generazionale emerge subito mettendo il regista a dura prova. Nonostante tutto Verdone non perde di vista il suo obiettivo: formare questi sei giovani registi e aiutarli nella realizzazione del loro primo film, un’opera corale dedicata al tema della solitudine.

Naturalmente nella serie c’è spazio anche per la sfera emotiva e personale del protagonista che dovrà vedersela con una serie di problemi familiari. A cominciare da Chicco e Maddalena alle prese con le difficoltà di essere genitori, ma anche Annamaria e Sandra, alle prese con nuove complicazioni sentimentali. Infine il ritorno di Giovanni ed Eva dalla Nuova Zelanda sconvolge la vita di Carlo con una notizia inattesa. Nel cast della serie tv oltre a Carlo Verdone ci sono tantissimi colleghi ed amici: da Sergio Rubini a Monica Guerritore, da Antonio Bannò a Caterina De Angelis. E ancora: Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri e Maccio Capatonda. No mancano delle guest star: Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali. Infine nel cast figurano anche: Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D’Agata e Giada Benedetti.

Vita da Carlo è una produzione Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti. La sceneggiatura porta la firma di Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, mentre la regia è affidata a Verdone e Valerio Vestoso.