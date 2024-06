Sembra proprio che Viola come il mare 3 si farà. Una bella notizia per i tanti fans della fiction di Canale 5, una delle più seguite degli ultimi tempi. E così, mentre si aspetta la conclusione della seconda stagione, l’interesse è già volto alla prossima. A parlarne è stato Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di ieri. Ecco cosa sappiamo al momento.

Pier Silvio Berlusconi annuncia il rinnovo della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Durante la conferenza stampa di ieri a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha annunciato il rinnovo di Viola come il mare, una fiction che il pubblico ha dimostrato di amare moltissimo.

La decisione del patron delle reti del Biscione non stupisce dati gli ottimi ascolti fatti registrare dalla serie sia in streaming che in chiaro; per ogni puntata trasmessa da Canale 5, gli spettatori non sono mai scesi sotto i due milioni, decisamente un ottimo risultato.

Dunque perché rinunciare a cavalcare l’onda e perdere l’occasione di allungare ed amplificare il successo ottenuto? Berlusconi è abile e preparato nel proprio lavoro e di certo sa bene quello che fa.

Viola come il mare 3: tornano Can Yaman e Francesca Chillemi?

Trattandosi al momento di un progetto ancora da realizzare, non si sa praticamente nulla su Viola come il mare 3 a parte il fatto che si farà e che i protagonisti saranno gli stessi delle prime due stagioni. Gran parte dei riscontri positivi ottenuti infatti, si deve proprio alla bravura e al fascino dei protagonisti, la nostra Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman.

Ciò nonostante i dissapori che intercorrono fra i due colleghi, puntualmente riportati da giornali e siti di gossip, ma ci si augura che questo non abbia conseguenze a livello professionale, poiché la coppia, sul piccolo schermo, funziona e anche molto bene. Sarebbe un vero peccato, non trovate? Ad ogni modo, vi aggiorneremo su qualunque novità riguardi Viola come il mare 3.