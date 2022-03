Chi sono i vincitori degli Oscar 2022? Al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la scorsa notte l’attesissima cerimonia di premiazione degli Oscar, la serata è stata condotta dalle attrici Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer. Durante la cerimonia di consegna delle ambitissime statuette dorate, sono state tante le star del mondo del cinema e della musica che sono salite sul palco per consegnare i premi. Purtroppo nessun premio è andato all’Italia, questa volta il regista napoletano Paolo Sorrentino non è riuscito a portare a casa l’Oscar come Miglior film straniero con il suo “E’ stata la mano di Dio”. Nulla di fatto nemmeno per l’altro candidato italiano all’Oscar, il costumista originario di Firenze Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi del film Cyrano. Ma andiamo a vedere chi sono i trionfatori della Notte degli Oscar 2022. Ecco di seguito la lista completa dei premiati agli Oscar2022.

Vincitori Premi Oscar 2022: l’elenco di chi ha vinto

Miglior Film:

Vince l’Oscar 2022: I Segni del cuore – Coda

Belfast

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Fan Favorite: L’Oscar votato da pubblico

Vince l’Oscar 2022: Army of the Dead

Spider-Man: No Way Home

Cenerentola

Malignant

Dune

Il potere del cane

Minamata

tick, tick… Boom!

The Suicide Squad

Sing 2

Oscar 2022 – Miglior Regista

Vince l’Oscar 2022: Jane Campion per Il potere del cane

Kenneth Branagh per Belfast

Ryusuke Hamaguchi per Drive My Car

Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Steven Spielberg per West Side Story

Migliore Attrice protagonista

Vince l’Oscar 2022: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman per La figlia oscura

Penelope Cruz per Madres Paralelas

Nicole Kidman per Being the Ricardos

Kirsten Stewart per Spencer

Migliore Attore protagonista

Vince l’Oscar 2022: Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard

Javier Bardem per Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch per Il potere del cane

Andrew Garfield per Tick, Tick… Boom

Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth

Migliore Attore non protagonista

Vince l’Oscar 2022: Troy Kotsur per I Segni del cuore – Coda

Ciaran Hinds per Belfast

Jesse Plemons per Il potere del cane

J.K. Simmons per Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane

Migliore Attrice non protagonista

Vince l’Oscar 2022: Ariana DeBose in West Side Story

Jesse Buckley in La figlia oscura

Judi Dench in Belfast

Kirsten Dunst in Il potere del cane

Aunjanue Ellis in Una Famiglia vincente – King Richard

Migliore Sceneggiatura originale

Vince l’Oscar 2022: Belfast

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Migliore Sceneggiatura non originale

Vince l’Oscar 2022: Coda

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Oscar 2022 – Migliore Film Internazionale

Vince l’Oscar 2022: Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Lunana: a Yak in the Classroom

La persona peggiore del mondo

Migliore Film d’animazione

Vince l’Oscar 2022: Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Miglior Montaggio

Vince l’Oscar 2022: Dune

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick… Boom

Migliore Scenografia

Vince l’Oscar 2022: Dune

Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliore Fotografia

Vince l’Oscar 2022: Dune

Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Oscar 2022- Migliori Costumi

Vince l’Oscar 2022: Cruella

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Miglior Trucco e acconciature

Vince l’Oscar 2022: Gli occhi di Tammy Faye

Coming 2 America

Cruella

Dune

House of Gucci

Migliori Effetti visivi

Vince l’Oscar 2022: Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior sonoro

Vince l’Oscar 2022: Dune

Belfast

No Time To Die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior Colonna sonora originale

Vince l’Oscar 2022: Dune

Don’t Look Up

Encanto

Madres parallelas

Il potere del cane

Miglior Canzone Originale

Vince l’Oscar 2022: “No Time To Die” – No Time To Die

“Be Alive” – King Richard

“Dos Oruguitas” – Encanto

“Down to Joy” – Belfats

Miglior Documentario

Vince l’Oscar 2022: Summer of Soul

Ascension

Attica

Flee

Writing with Fire

Miglior Cortometraggio documentario

Vince l’Oscar 2022: The Queen of Basketball

Audible

Lead Me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior Cortometraggio

Vince l’Oscar 2022: The Long Goodbye

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio d’animazione