Chi ha vinto The Voice Kids? L’amatissima Antonella Clerici è tornata in onda, venerdì 22 dicembre 2023, su Rai 1 con la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show di Rai 1 che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. In giuria, abbiamo ritrovato ancora una volta Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Chi ha vinto The Voice Kids? Il vincitore è Simone Grande, team Clementino

Una serata di musica e divertimento insieme ai 12 giovani concorrenti in gara e alle loro famiglie, quella andata in onda questa sera su Rai1 per la finale di The Voice Kids. Per l’occasione, tutti i bambini che hanno partecipato a questa edizione sono stati invitati in studio per un’ultima performance corale.

Dopo le tre puntate dedicate alle “Blind Auditions” – le tradizionali “audizioni al buio” – dove i coach di spalle hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere – e la semifinale della scorsa settimana, i coach hanno portato alla sfida finale con una squadra composta da tre concorrenti ciascuno. Al termine delle dodici esibizioni, ogni coach ha scelto il proprio “Super finalista”, ovvero il concorrente da far cantare un’ultima volta nel gran finale di puntata.

I concorrenti e le squadre

Arisa ha portato in finale Alice Alfonso, Emma Buscaglia e Amelie Rizzi; Gigi D’Alessio ha oreggiato con Lucia Sollazzo, Angelica Stuppia e Luigi Vitagliano; Loredana Bertè si è presentata con Desiree Malizia, Valentina Giamboi e Yari Verdesca; Clementino invece in finale ha portato Rita Longordo, Alexander Racioppi, Simone Grande.

Dopo l’ultimo giro di esibizioni, dove i quattro “Super finalisti” si sono esibiti con il proprio “cavallo di battaglia”, è stata la volta del pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”.

A trionfare è Simone Grande della squadra Clementino, che ha sbalordito tutti con l’Adagio di Lara Fabian.

Chi è Simone Grande vincitore di The Voice Kids

Simone Grande viene da quella Rozzano in provincia di Milano dove è cresciuto Fedez e, nonostante i suoi undici anni, ha le idee molto chiare: “La musica per me è la vita”. Piccolo Lord nei modi e nell’aspetto, sogna di potersi esibire davanti a folle acclamanti. Simone è entrato nel gruppo di Clementino.