Antonio Lorenzon è il vincitore di Masterchef Italia 9, il cooking show culinario trasmesso in prima serata su Sky Uno. Una finalissima ricca di sorprese, colpi di scena ed emozioni con un happy ending davvero speciale: una proposta di matrimonio in diretta. Ecco cosa è successo e le parole del vincitore.

Masterchef Italia 9: chi ha vinto

La finale di Masterchef Italia 9 si è conclusa con la vittoria di Antonio Lorenzon, il concorrente vicentino che con il suo menù ha convinto i tre giudici – chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il suo menù di cinque portate ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti finalisti Marisa Maffeo e Maria Teresa Ceglia. Una vittoria importante per Antonio che, oltre al titolo di campione di Masterchef Italia 2020, si porta a casa anche il montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.

Masterchef vincitore 2020: Antonio e la proposta di matrimonio

Un sogno che si realizza per Antonio che, subito dopo la vittoria, è salito sul palchetto per ringraziare i presenti, ma soprattutto le persone che gli sono sempre state accanto. L’aspirante chef ha così tenuto un breve discorso dicendo:

Quale migliore occasione per ringraziarvi tutti, per essermi stati vicino e per l’amicizia. Questo è un giorno importante per me, è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo momento sia speciale…

Parole indirizzate anche al compagno Daniel che ha sempre creduto in lui e nel suo sogno. Una vittoria che Antonio ha voluto condividere con lui sorprendendo tutti, visto che poco dopo il discorso si è inginocchiato dinanzi al suo amato chiedendogli di sposarlo con tanto di anello di brillanti.

“Si tratta di un giorno particolare per me, di gloria, e voglio che sia un momento speciale” ha detto Antonio chiedendo al suo compagno Daniel di sposarlo che ha prontamente risposto “si, lo voglio!”.

Una finale emozionante quella di Masterchef 9 che ha visto trionfare il talento e….l’amore!