Amici Celebrities ha il suo vincitore. E’ Pamela Camassa, infatti, ad aver vinto la prima edizione del programma di Canale 5. La proclamazione è stata fatta in diretta tv nel corso della puntata finale di ieri sera, mercoledì 23 ottobre 2019. La showgirl ha trionfato da vera celebrity con le seguenti percentuali di televoto (61% per lei, 39% per lo sfidante e secondo in classifica Massimiliano Varrese) e come premio ha portato a casa una super coppa. Ecco il video Mediaset e Witty tv completo dell’intero momento con la premiazione.

La classifica finale di Amici Celebrities 2019