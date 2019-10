Trasmessa il 23 ottobre 2019 in diretta su Canale 5, la finale di Amici Celebrities è da rivedere in streaming on demand. Ma come fare? Ecco qui il video Mediaset e Witty tv, completo dell’intero prime time in onda ieri sera.

Nell’ultima puntata di Amici Celebrities 2019: la proclamazione del vincitore; la sfida finale al televoto tra Pamela Camassa e Massimiliano Varrese (secondo in classifica); Filippo Bisciglia terzo classificato; l’esibizione show di Andrea Pucci; l’eliminazione di Ciro Ferrara ad inizio serata; Ron, Pierluigi Pardo e Loredana Berté tra gli ospiti ; Natalia Titova tornata a ballare in tv.

Tutte le puntate di Amici Celebrities in streaming

