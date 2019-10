Mercoledì 9 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata di Amici Celebrities. Si tratta del primo appuntamento con Michelle Hunziker, da rivedere in streaming on demand e grazie al nuovo video di Mediaset e Witty tv.

Ieri sera ad Amici Celebrities: l’eliminata Francesca Manzini; la nuova esibizione di Andrea Pucci; le critiche di Ornella Vanoni a Massimiliano Varrese; la commozione di Filippo Bisciglia; le scuse di Emanuele Filiberto di Savoia; l’ospitata di Riki Marcuzzo; il ripescaggio di Ciro Ferrara; il ritorno in studio di Alberto Urso per la sigla; il debutto di Michelle Hunziker.

La quinta puntata di Amici Celebrities è attesa in tv per mercoledì prossimo, 16 ottobre 2019.