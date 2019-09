Amici Celebrities ha portato a casa la prima puntata di sabato 21 settembre 2019, da rivedere in streaming on demand schiacciando semplicemente “play” sul video Mediaset – Witty tv completo e pubblicato in apertura anche qui su Super guida tv.

Nel corso dell’intera prima puntata di Amici Celebrities di ieri sera: i due “vip” eliminati Chiara Giordana e Martin Castrogiovanni; la sfida a squadre, tra Cristina Donadio che canta da sogno e Joe Bastianich criticato da Platinette; il ritorno in tv di Pio e Amedeo; l’esibizione da rifare di Ciro Ferrara; le lacrime di Laura Torrisi e Pamela Camassa; lo spettacolare inizio con Maria De Filippi – filo conduttore e la sigla con Alberto Urso e Giordana.

Quella trasmessa ieri in prima serata su Canale 5 è stata la primissima delle sei puntate (al momento previste) con Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini tra i giudici. Il programma non va in onda in diretta, ma viene registrato in precedenza rispetto a quando lo si vede in palinsesto.

Insomma, il format Amici di Maria De Filippi è diventato ufficialmente una trasmissione “Celebrity” e si prepara a tornare in tv già sabato prossimo, 28 settembre 2019, con la seconda puntata.