Amici Celebrities non si fa mancare niente. Nella prima puntata c’è stato anche il ritorno tv di Pio e Amedeo. I due comici, tornati in studio in versione “fuori dal mondo”, hanno scherzato anche con Maria De Filippi. “Se vi lasciate tu e Maurizio (Costanzo, ndr) qua cade la baracca. Facciamo la fine di Marco Carta…” le parole dell’amato duo comico pugliese. “Non ha rubato” la replica della conduttrice di Canale 5, divertita dal momento. Rivediamolo, allora, in streaming on demand, in questo video Witty tv / Mediaset ufficiale e completo dell’intera esibizione di Pio e Amedeo all’interno dell’amato show.