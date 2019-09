Pamela Camassa nasce a Prato il 22 aprile del 1984. Ballerina, modella e attrice nel 2005 arriva terza a Miss Italia. L’anno successivo, esordisce in tv come valletta per Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1. Partecipa al talent show Ballando con le stelle e si classifica al secondo posto. Nel 2008 affianca Carlo Conti alla conduzione della prima edizione de I migliori anni su Rai 1. Seguono altri impegni in tv tra fiction e reality: memorabile la sua partecipazione alla Talpa dove il suo compagno Filippo Bisciglia la “obbligò” a lasciare il reality. Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nelle categorie ballo e canto.