Cesare Bocci, dopo averci presentato la bellezza di città del Vaticano e di altre perle italiane come Roma, Milano e Torino, stavolta ci mostrerà le bellezze di Gerusalemme. Infatti, in vista del Santo Natale, visita Israele, in particolare Gerusalemme, città sacra dove convivono ebrei, musulmani e cristiani.

“Viaggio nella Grande Bellezza – La Terra di Gerusalemme” con Cesare Bocci in prima serata domenica 18 dicembre 2022

Cesare Bocci si reca nel luogo più sacro al mondo: la Terra Santa. Un racconto da luoghi di incredibile bellezza come la Fortezza di Masada, il Mar Morto, il Santo Sepolcro, la Grotta di Betlemme che si intreccia a testimonianze significative e di grande valore. Ed ancora il Muro Occidentale, la Città Vecchia e i vicoli del Suk.

“Viaggio nella grande bellezza” con Cesare Bocci sbarca per la prima volta all’estero. Infatti domenica 18 dicembre l’attore che si è cimentato anche nel ruolo di conduttore per questo programma ci presenta uno speciale documentario sulla Terra Promessa. Il conduttore racconta Gerusalemme nel periodo di Natale, una scelta azzeccata quindi quella di registrare una puntata ad hoc proprio per l’occasione.

Gerusalemme: il significato per la religione Cattolica e per quella Islamica

La Terrasanta o Terra Promessa è molto importante per la cristianità, principalmente perché è il luogo in cui nacque, predicò, fu crocifisso e risorse Gesù Cristo. I principali luoghi santi per i cristiani sono:

Gerusalemme città in cui il Messia predicava, in cui avvenne l’Ultima Cena, e quindi dell’istituzione dell’eucaristia ed inoltre, dove Gesù venne ucciso il Calvario (o Golgota). A Gerusalemme sono presenti la Basilica del Santo Sepolcro e la Chiesa di tutte le Nazioni;

Betlemme, luogo di nascita del Cristo;

Nazaret, luogo in cui Gesù trascorse la sua infanzia prima delle predicazioni;

Zippori, dove la Vergine Maria disse di aspettare un bambino;

Il fiume Giordano dove Gesù venne battezzato;

La grotta di Giovanni Battista;

Il mar di Galilea;

il monte Tabor, luogo della trasfigurazione di Gesù;

Gerico, la strada che percorse il buon Samaritano.

Il Significato di Gerusalemme per l’Islam

Il termine “Terra Santa” è usato anche nel Corano, e ricorda la liberazione degli Ebrei dall’Egitto: