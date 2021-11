Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo hanno parlato della loro storia d’amore, di come è nata e di come ha preso piede. Il ballerino di Amici ha detto di pensare al matrimonio e di voler organizzare tutto per bene. Veronica, però, ha sottolineato di attendere ancora la fatidica proposta. La messa in onda dell’intervista realizzata da Silvia Toffanin ha così messo fine al panico che si era scatenato sui social dopo un post di Instagram su Andreas.

Veronica Peparini e Andreas Muller su Instagram: l’annuncio discordante sull’intervista a Verissimo

Sabato pomeriggio, ore prima della messa in onda della loro intervista a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato su Instagram, in maniera nettamente diversa, la loro presenza nel programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Alcuni fan sono pertanto andati subito nel panico. Cosa è accaduto?

Veronica Peparini, prof. di danza nella scuola di Amici 21, ha scritto: “Oggi a Verissimo… che emozione.. bello fare il collegamento noi due insieme , dal nostro studio di Amici ti senti ancora più a Casa.. Grazie“. La coreografa, felice, ha taggato il compagno e dato così appuntamento a tutti i fan.

Andreas Muller su Instagram, invece, ha scritto: “Seguiteci tra poco su @verissimotv per scoprire i motivi per cui io e @veronicapeparini abbiamo deciso di lasciarci!” La frase ha fatto a pugni con il cuore finale e la foto felice postata mentre le teneva la mano nello studio di Amici 21.

Perché quel “Abbiamo deciso di lasciarci?” Uno scherzo per i fan? Una trovata per spingere a seguire l’intervista. A lanciare i più nello sconforto, a far sorgere dubbi a chi li ha sempre sostenuti e non stava capendo cosa potesse essere successo è stata poi la Stories postata sempre da Andreas con il cuore spezzato sulla foto di loro due insieme come quasi a dire che le cose avevano preso una brutta piega.

Veronica e Andreas a Verissimo: l’intervista

Durante l’intervista a Verissimo Veronica Peparini e Andreas Muller hanno parlato delle loro liti. Sono entrambi “fumantini” e a quanto pare i vicini possono provare che dal loro appartamenti si sentano spesso diverse urla. Come tutte le storie ci sono alti e bassi, momenti di tensione e momenti di gioia. In fin dei conti l’amore è bello se non è litigarello. Nonostante ciò entrambi sono apparsi ancora molto innamorati e affiatati.

Veronica si è commossa quando Andreas ha detto a Silvia Toffanin che lei lo rende una persona migliore. La coreografa ha però ribadito che entrambi si rendono migliori, entrambi si aiutano a vicenda anche grazie all’amore che provano l’uno per l’altra.

Andando per gradi, sia per comprendere il sentimento che stava evolvendo da quello che una maestra nutre per il suo allievo, ma soprattutto per rispetto alla storia di Veronica che stava finendo e ai figli di lei che dovevano vivere il distacco dal padre, Andreas e Veronica sono riusciti a costruire la loro vita di coppia nel migliore dei modi.

Adesso? Andreas pare pensare al matrimonio, anche se a causa del troppo lavoro dice di non aver troppo tempo. Veronica, invece, attende la fatidica proposta. Cosa accadrà?

