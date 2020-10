Veronica Franco, la cantante diciannovenne che aveva conquistato il pubblico di Tu sì que vales, il programma di Canale 5 in onda il sabato sera, cantando Hallelujah, ci ha lasciati. La giovane ha perso la sua battaglia contro la leucemia. A renderlo noto è stato colui che aveva scoperto la sua splendida voce e che ha fatto di tutto affinché il grande pubblico potesse conoscerla e apprezzarla.

Veronica Franco: la sua lunga lotta

Coraggiosa e più forte che mai, come in parte raccontato anche a Tu si que vales, Veronica Franco ha dovuto affrontare una dura e lunga lotta. La giovane ha iniziato a sottoporsi a diverse cure dal 2018. Non tutto è andato come doveva. Ai problemi già esistenti se ne erano aggiunti altri. I medici, vista la sua situazione, avevano optato anche per un trapianto di midollo per il quale la donatrice era stata la sorella Michela. A quanto pare, però, anche questo non è bastato per fermare la malattia.

A dare la notizia della scomparsa della ragazza in carrozzina che ha incantato il pubblico di Canale 5 è stato Vanni Oddera. Come i telespettatori ricorderanno bene il campione di motociclismo, che l’aveva conosciuta mentre faceva volontariato negli ospedali, ha fatto di tutto per far sì che Veronica potesse dimostrare a tutti la sua bravura e il suo straordinario talento.

E’ stato lui a portarla a Tu si que vales e a farle capire che oltre alla malattia c’era molto altro. E’ stato lui a regalarle la possibilità di stare su un palco importante come quello del programma dell’ammiraglia Mediaset. E’ stato sempre lui, infine, a regalarle un sogno.

L’annuncio di Oddera: “La tua voce sarà per sempre una speranza”

Annunciandone la scomparsa con un post sui social, Oddera ha scritto: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita“.

Il motociclista ha poi aggiunto: “La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica”.

Un messaggio commosso e toccante che con poche parole ha spiegato molto bene l’amicizia che era nata e le grandi doti di Veronica. La giovanissima cantante, in fin dei conti, in pochissimi secondi è riuscita a trasferire emozioni fortissime al pubblico presente in studio e a quello a casa. Veronica ha colpito cioè dritto nel cuore di centinaia e centinaia di telespettatori.

Rivediamo la sua esibizione a Tu si Que Vales 2020: