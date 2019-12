Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si sono rivisti a Napoli. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 13 dicembre 2019, l’attuale tronista ha raggiunto il ragazzo dopo la telefonata di Tina Cipollari e i dubbi in studio della diretta interessata. Il risultato? La protagonista del Trono Classico gli ha chiesto di tornare in trasmissione per corteggiarla, ma l’ex tronista non ha dato, almeno per ora, una risposta certa. Il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera esterna, da rivedere.