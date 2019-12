Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 13 dicembre 2019, è stata trasmessa la telefonata tra Tina Cipollari e Alessandro Zarino. Sentito il ragazzo al telefono, l’amata opinionista da Maria De Filippi ha così riportato ai presenti in studio: “Con Veronica Burchielli? E’ disposto ad avere un chiarimento, ma in puntata non vuole venire. Se lei vuole può andare a Napoli e incontrarlo“. Il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intero momento da rivedere.