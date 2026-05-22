Tutto pronto per il gran finale di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5 che per l’occasione chiude la stagione 2026 con uno Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi.

Verissimo – Speciale Amici: sabato 23 maggio 2026

Oggi, sabato 23 maggio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con il gran finale di “Verissimo – Speciale Amici“. Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori con una ultima puntata speciale del talk show dedicato all’universo di Amici di Maria De Filippi, il talent show che si è concluso la scorsa settimana. Nella puntata di sabato 23 maggio, infatti, Silvia Toffanin ha deciso di dedicare l’ultimo imperdibile appuntamento al talent show Amici con la presenza in studio dei finalisti.

Non solo spazio alle grandi emozioni vissute da Lorenzo Salvetti, il vincitore indiscusso di questa ultima edizione di Amici. Presente in studio anche Alessio, il ballerino secondo classificato, ma non finisce qui visto che non mancheranno i professori, che hanno seguito la crescita e l’evoluzione dei ragazzi in questo bellissimo viaggio e tante sorprese.

Verissimo – Le Storie, domenica 24 maggio 2026: tutti gli ospiti

Da segnalare anche l’appuntamento con Verissimo – Le Storie in onda domenica 24 maggio, dalle ore 16.30 su Canale 5. Una puntata speciale con la messa in onda di una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin in questa ultima edizione che ha fatto registrare, ancora una volta, ascolti importanti.

Verissimo conferma la sua leadership di fascia negli ascolti del weekend

I dati dell’ultima stagione di “Verissimo” di Silvia Toffanin confermano il successo di un format che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico ogni fine settimana registrando ascolti record. Il rotocalco televisivo, infatti, conferma la sua leadership di fascia negli ascolti del weekend, con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, entrambi in crescita rispetto all’omologo del 2025. Da segnalare anche la crescita sul target 15-34 anni con +5.4punti percentuali nelle puntate del sabato con 25.3% di share e +2.3 alla domenica, con 23.2% di share. Il successo del programma è legato particolarmente all’universo femminile con una media del 24.7% di share al sabato e del 22.7% la domenica.

“Verissimo” oltre a conquistare il pubblico di Canale 5 ha registrato ottimi ascolti anche sul fronte digital. Sulla piattaforma Mediaset Infinity, il rotocalco totalizza 100 milioni di video visti in streaming e continua a registrare numeri record sui social, dove si conferma sul podio dei programmi più seguiti, ottenendo oltre 4.2 miliardi di visualizzazioni totali su Facebook, Instagram e Tik Tok, con una grande crescita della fanbase social su tutte le piattaforme.

Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5, in merito al successo di Verissimo ha dichiarato: «In uno scenario televisivo sempre più competitivo e vario, Verissimo ha saputo, non solo consolidare il proprio pubblico, ma anche ampliarlo ulteriormente. Un risultato importante che porta la firma di Silvia Toffanin, capace di rendere ogni intervista un racconto autentico ed emozionante. Quest’anno il programma si è aperto anche ai casi di cronaca, affrontati sempre con rigore, sensibilità e rispetto, nello stile unico di Silvia. Una scelta editoriale che si è dimostrata vincente».

L’appuntamento con il gran finale di Verissimo Speciale Amici è per sabato 23 maggio 2026.