Verissimo di Silvia Toffanin torna anche questo fine settimana con il consueto doppio appuntamento su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle prime due puntate in onda sabato 14 e domenica 15 settembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 14 settembre 2024

Sabato 14 settembre 2024 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tanti ospiti, storie ed emozioni per il primo doppio appuntamento del weekend del talk condotto per la diciannovesima edizione da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 14 settembre ospite in studio per una intervista esclusiva Alice D’Amato, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Spazio poi a Beatrice Luzzi, l’attrice promossa a nuova opinionista del Grande Fratello accanto a Cesara Buonamici. E ancora: tutte le emozioni di Pierpaolo Pretelli, in attesa dalla sua compagna Giulia Salemi di un bambino. Ospiti in studio anche Laura Freddi prossima alle nozze con il compagno e Rossella Brescia pronta ad iniziare un nuovo percorso di vita dopo la separazione dall’ex Luciano Cannito. Infine c’è grande attesa per l’intervista a Neslihan Atagül, l’attrice turca che interpreta il personaggio di Nihan nelle serie di successo “Endless Love”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 15 settembre 2024

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche domenica 15 settembre dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento della settimana su Canale 5. Tra gli ospiti: il ritorno di Iva Zanicchi dopo il lutto dell’amato compagno di vita Fausto Pinna. Spazio poi all’intervista ad Eleonora Giorgi che racconterà l’evoluzione della sua malattia.

E ancora: il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontato dai diretti interessati in studio pronto a rivivere le emozioni di un giorno indimenticabile. In studio, inoltre, intervista di famiglia per Raimondo Todaro con la compagna Francesca Tocca e la loro figlia Jasmine. Infine direttamente dall’universo “My Home My Destiny 2”, la serie di successo di Canale 5, ospite l’attore Ibrahim Çelikkol che interpreta il personaggio di Mehdi.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.