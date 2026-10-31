Al via un nuovo weekend targato Verissimo, il programma di interviste di Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del doppio appuntamento in onda sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 31 ottobre 2026

Oggi, sabato 31 ottobre 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di puntata Massimo Gramellini, protagonista di una intervista a cuore aperto: dalla vita professionale a quella privata. Il giornalista e conduttore, infatti, sarà ospite per la prima volta con la moglie Simona Sparaco. Spazio poi al ritorno di Francesca Michielin che presenterà il nuovo album “Magia bianca, Magia nera”.

Si prosegue poi con una intervista a Valeria Fabrizi, l’attrice che recentemente ha festeggiato 90 anni. Tra gli ospiti anche Evelina Sgarbi per un aggiornamento sulle condizioni di salute di suo padre Vittorio. E ancora: Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni pronti a raccontare 30 anni d’amore, mentre dall’universo “Temptation Island” due protagoniste dell’ultima edizione: Francesca e Sabrina.

Verissimo, domenica 1 novembre 2026: tutti gli ospiti

Verissimo di Silvia Toffanin va in onda anche domenica 1 novembre, dalle ore 15:45, con la seconda puntata del weekend. In studio Francesca Chillemi, l’ex Miss Italia oggi attrice di successo, racconta il suo percorso personale e professionali a pochi giorni dal debutto della terza stagione di “Viola come il mare”. Con lei in studio anche Rodrigo Guirao, l’attore che presta il volto al protagonista maschile della serie.

Spazio poi al ricordo di Diego Armando Maradona con la presenza del figlio Diego Armando Maradona Jr che parlerà anche degli ultimi sviluppi del processo contro l’equipe medica. E ancora: il ballerino e coreografo Emanuel Lo, nonché compagno di Giorgia, Antonella Elia reduce da un delicato intervento e Delia Duran, moglie di Alex Belli, tra i concorrenti di “Grande fratello Vip”..

Infine spazio al Caso David Rossi con l’intervista di Silvia Toffanin a Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.