Si è da poco conclusa la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 30 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 14a puntata di venerdì 30 ottobre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 30 ottobre 2026 prende il via con l’ingresso di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si collega con i vips per il primo confronto. Nella casa, infatti, da alcuni giorni Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si sono schierati contro gli altri concorrenti per una serie di comportamenti ed atteggiamenti. Il confronto chiama in causa anche Marina La Rosa descritta come una astuta giocatrice.

Spazio poi alla storia d’amore tra Piera e Roncaccia; una storia che non decolla e non convince fuori e dentro la casa. A peggiorare le cose alcune rivelazioni di Piera che parla ad alcuni coinquilini dell’esistenza di contratti lavorativi legati alla sua carriera fuori dalla casa che, in qualche modo, la limiterebbero. Si prosegue poi con il richiamo di Ilary Blasi a Varsi per alcuni commenti sessisti e volgari pronunciati, in un momento di leggerezza, nei confronti di Megan. Infine un momento di grande emozione per Andreas che riabbraccia la moglie Veronica Peparini.

Chi è uscito ieri sera 30 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere il primo finalista di questa edizione, ma anche il secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi in finale tra Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni e Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia? Alla fine il pubblico ha deciso di eleggere primo finalista del GF VIP Marina La Rosa, mentre il concorrente meno votato è stata Piera Meloni.