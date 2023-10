Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti in onda su Canale 5. Ecco osptiti e anticipazioni delle puntate di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 29 ottobre 2023

Sabato 28 dalle ore 16.30 appuntamento su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo, il programma campione d’ascolti del weekend. Tantissimi gli ospiti protagonisti della puntata di oggi a cominciare da Sara Doris, in uscita con un libro su suo padre, Ennio Doris. In studio direttamente dalla casa del Grande Fratello 2023 anche Heidi Baci, la concorrente che dopo la sorpresa del padre ha deciso di abbandonare il reality show.

Ospiti della puntata anche: l’attrice Selin Yeninci, volto di Saniye nella celebre soap campione d’ascolti “Terra Amara”. Non, solo tra gli ospiti della puntata anche Paola Barale, showgirl di successo che lo sorso anno si è mesa in gioco sulla pista di Ballando. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, per la prima volta intervistata con la sua splendida mamma.

Verissimo, gli ospiti di domenica 30 ottobre 2023

Verissimo torna anche domenica 30 ottobre 2023 dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata in onda domenica 30 ottobre tantissimi ospiti a cominciare da Gerry Scotti. Il conduttore alla vigilia della partenza di Io canto generino si racconta ai microfoni di Canale 5. Non solo, il conduttore ha da poco pubblicato il suo primo libro dal titolo “Che cosa vi siete persi”.

In studio ospiti della puntata anche Anna Pettinelli, tornata nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi in veste di professoressa di canto. E ancora, ospiti di puntata Samira Lui, la ex concorrente eliminata dal “Grande Fratello 2023” per raccontare la sua esperienza all’interno della casa e non solo. Infine ospite anche Alessandro Basciano per replicare alle accuse della ex compagna e fidanzata sui motivi che hanno causato la fine della loro storia d’amore..

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il fine settimana nel pomeriggio di Canale 5.