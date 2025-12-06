Torna l’appuntamento con Verissimo il programma di interviste presentate da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e protagonisti pronti a raccontarsi nelle puntate in onda sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 6 dicembre 2025

Oggi, sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti di sabato 6 dicembre c’è Monica Guerritore, attrice di teatro e cinema pronti a raccontarsi in un ritratto inedito ed esclusivo.

Ma non finisce qui, visto che in studio ci saranno volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a condividere il racconto della propria vita: da Paolo Ruffini, conduttore di “Zelig On” alla conduttrice radiotelevisiva ed ex ballerina Rossella Brescia. Tra gli ospiti anche Corinne Clery, mentre dalla serie tv “Forbidden Fruit” arriva Şevval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella serie di Canale 5. Infine la tragica storia di Paolo Curi, che ha visto morire la moglie e mamma dei loro 4 bambini, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 7 dicembre 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 7 dicembre dalle ore 16:00 con tante nuove interviste. Tra i protagonisti la divina del nuoto italiano: Federica Pellegrini. La ex campionessa è pronta a rivivere non solo i successi conquistati da nuotatrice, ma anche la sua nuova vita da mamma. Spazio poi alla prima intervista esclusiva ad Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari.

In studio anche Max Giusti pronto al debutto su Canale 5 con la nuova edizione di “Caduta Libera”. Il comico e conduttore sarà accompagnato da Isobel Kinnear, ex ballerina di Amici, presenza femminile del game show. E ancora il racconto di Ivana Spagna che sta affrontando alcuni problemi di salute e il profondo dolore che sta vivendo Paola Caruso. Infine Chiara Balistreri, con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo ex fidanzato.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 su Canale 5.