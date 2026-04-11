Torna il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 11 e domenica 12 aprile 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 11 aprile 2026

Oggi, sabato 11 aprile 2026 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori con la prima puntata del weekend di Verissimo. Tra gli ospiti protagonisti al centro dello studio c’è Lucia Ocone, l’attrice che vedremo nella nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno” in partenza dal 13 aprile in prime tv su Canale 5. Spazio poi alla coppia formata da Delia Duran e Alex Belli che sono diventati da poco genitori del piccolo Gabriel.

E ancora: ospiti Valentina e Plasma, i due cantanti eliminati durante l’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Fiippi. Si prosegue poi con l’intervista – raccontato di Stefania Orlando e della Iena Stefano Corti.

Verissimo, domenica 12 aprile 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 12 aprile, dalle ore 16.30 con la seconda imperdibile puntata condotta da Silvia Toffanin. Ospite in studio Claudio Amendola, l’attore protagonista dell’atteso ritorno de “I Cesaroni” la serie cult degli anni ’90. Spazio poi ad una lunga intervista a Cristiano Malgioglio pronto a raccontare e condividere la sua lunga e straordinaria carriera.

Si prosegue poi con l’intervista a Raffaella Fico che sta vivendo un momento molto delicato della sua vita, mentre direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip l’ultima eliminata Ibiza Altea. Infine, in studio Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 su Canale 5.