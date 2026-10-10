Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del doppio appuntamento del weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 10 ottobre 2026

Oggi, sabato 10 ottobre 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin. In studio ospite Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi recentemente ricoverato in terapia intensiva. La figlia sarà in studio per raccontare cosa è successo e fornire notizie sulle condizioni di salute del padre. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto allo chef stellato Bruno Barbieri.

Si prosegue poi con una intervista di coppia a Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti pronti a raccontare la propria storia d’amore en non solo. E ancora ospite Cristian Mascolino direttamente da Temptation Island. Dopo l’intervista a Soraya della scorsa settimana, è arrivato il momento di scoprire anche la versione dell’ex fidanzato. Infine ospite Gülenay Kalkan, l’attrice che presta il volto al personaggio di Feride nella soap turca di successo “Forbidden Fruit”.

Verissimo, domenica 11 ottobre 2026: tutti gli ospiti

Verissimo torna anche domenica 11 ottobre, dalle ore 16.30 con una nuova imperdibile puntata. La prima ospite della puntata è Selvaggia Lucarelli, l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip 2026 e prossimamente conduttrice della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Spazio poi all’intervista ritratto a Gianluigi Nuzzi, il giornalista e conduttore dei programmi di successo “Dentro La Notizia” su Canale 5 e “Quarto Grado” su Rete 4.

E ancora: l’intervista di coppia alle sorelle Cristel e Romina Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, pronte a raccontarsi tra vita privata e progetti. Ospiti anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia ha da poco annunciato di essere in dolce attesa di un figlio. Infine l’intervista a Sofia Donadio e Francesca Nota, le due compagne di classe e amiche del cuore, sopravvissute al drammatico rogo di Crans–Montana.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.