Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 25 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Gemma e Liat. Intanto Fabio chiude la conoscenza con la Galgani.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over con Michela e Igor. I due lasciano il programma insieme. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 25 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++