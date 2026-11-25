La musica torna a farsi portavoce di un importante messaggio sociale. Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Una Nessuna Centomila, l’evento simbolo della lotta contro la violenza di genere con Fiorella Mannoia e Carlo Conti. Una serata tra musica, emozioni, duetti inediti e solidarietà, registrata lo scorso 21 settembre in un’Arena di Verona completamente sold out. Nel corso della conferenza stampa sono stati svelati anche i progetti futuri della manifestazione, che nel 2027 tornerà a Napoli.

Una Nessuna Centomila 2026 su Rai 1: tutti i cantanti e gli ospiti della serata

Un cast d’eccezione per la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, la manifestazione che unisce il mondo della musica e dello spettacolo per sensibilizzare il pubblico e sostenere concretamente i centri antiviolenza.

Sul palco, insieme a Fiorella Mannoia e Carlo Conti, si alterneranno:

Luciano Ligabue

Laura Pausini

Alessandra Amoroso

Annalisa

Emma

Noemi

Giuliano Sangiorgi

Luca Carboni

Tommaso Paradiso

Angelina Mango

Arisa

Gaia

Levante

Malika Ayane

Serena Brancale

Paola Turci

Ermal Meta

Michele Bravi

Carolina Crescentini

Giorgio Pasotti

Gianmarco Saurino

A caratterizzare la serata saranno le collaborazioni artistiche, i duetti e le esibizioni inedite, pensati appositamente per l’occasione. Nessuna promozione discografica, ma la volontà di mettere la musica al servizio di una causa comune.

Fiorella Mannoia: «Le persone si fidano di noi, è un grande orgoglio»

Nel corso della conferenza stampa, Fiorella Mannoia ha ripercorso la storia della manifestazione, nata nel 2022 con il grande concerto di Campovolo davanti a centomila persone e diventata negli anni un appuntamento di riferimento nella lotta contro la violenza sulle donne.

«Non possiamo finire tutto qui, abbiamo fatto un concerto e poi basta? No, siamo andati avanti e l’abbiamo reso un appuntamento ormai fisso ogni anno», ha raccontato la cantante.

A rendere particolarmente orgogliosa l’artista è la risposta del pubblico, che continua a dimostrare fiducia nel progetto acquistando i biglietti ancora prima di conoscere il cast.

«Ogni volta che lo annunciamo, senza neanche sapere il cast, i biglietti vanno via. Questo vuol dire che le persone si fidano di noi, sanno che siamo delle persone serie. I nostri bilanci sono tutti documentati. Questo attestato di stima, in un momento come questo in cui la gente non si fida più di nessuno, per noi è veramente un grande orgoglio».

Mannoia ha inoltre ribadito la necessità di non abbassare la guardia di fronte a un fenomeno che richiede un profondo cambiamento culturale. «Sappiamo di essere una goccia nel mare, ma crediamo che ogni voce, ogni gesto e ogni iniziativa possano contribuire a fare la differenza».

Carlo Conti al fianco di Fiorella Mannoia: «Bisogna insegnare il rispetto»

Intervenuto in collegamento da Roma, Carlo Conti ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno della manifestazione sulla Rai e per la possibilità di affiancare nuovamente Fiorella Mannoia.

«È una gioia immensa per lo scopo, per l’importanza che ha questa serata. È tornata in Rai e quindi con gioia sono tornato ad affiancare Fiorella, con la quale ho un’intesa particolare».

Il conduttore ha sottolineato come la televisione possa contribuire ad accendere i riflettori sulla violenza di genere, ricordando però l’importanza del ruolo educativo delle famiglie e delle scuole.

«Non dimentichiamo che ci sono le famiglie, che ci sono le scuole e anche in questi luoghi si deve insegnare una parola sola: il rispetto».

Una serata che vuole rappresentare anche un messaggio di vicinanza alle donne che vivono situazioni di violenza in silenzio, affinché possano trovare il sostegno necessario per chiedere aiuto.

«La musica ha una forza straordinaria: unisce e può dare una mano concreta», ha dichiarato Conti, auspicando che l’attenzione sul tema rimanga alta anche quando si spegneranno le luci del palco.

Il ritorno di Una Nessuna Centomila in Rai: le parole di Williams Di Liberatore

A sottolineare il valore dell’appuntamento per il servizio pubblico è stato anche Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai.

«Per noi è un orgoglio avere riportato Una Nessuna Centomila in Rai. Cercheremo di riportarla anche negli anni successivi perché coniuga l’intrattenimento con un contenuto di valore».

Il direttore ha evidenziato la capacità della manifestazione di raggiungere un pubblico trasversale, coinvolgendo anche le generazioni più giovani e il pubblico maschile.

Un risultato importante per un progetto che punta non soltanto alla raccolta fondi, ma soprattutto alla sensibilizzazione e alla prevenzione attraverso il linguaggio universale della musica.

Una Nessuna Centomila, raccolti oltre 505 mila euro: come donare con il numero solidale 45580

Grazie al concerto dello scorso settembre all’Arena di Verona e al contributo dei partner sono già stati raccolti 505.617 euro, destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il sostegno ai centri antiviolenza e alle attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne.

Una cifra superiore a quella inizialmente annunciata sul palco, come spiegato durante la conferenza stampa da Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners.

A questa somma si aggiungeranno i fondi della campagna solidale attiva dal 22 al 28 novembre 2026. Sarà possibile contribuire alla raccolta attraverso il numero solidale 45580.

Le parole di Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila

Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, ha ricordato che in questi anni sono stati sostenuti complessivamente 89 centri antiviolenza sul territorio italiano, grazie ai concerti, alle donazioni private e al contributo delle aziende.

«Domani è il 25 novembre, tutto il mondo ricorda questa giornata. Noi lavoriamo tutti i giorni come se fosse il 25 novembre», ha dichiarato Minoli.

La presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di dare maggiore visibilità al lavoro delle operatrici dei centri antiviolenza, anche attraverso i concerti e le tournée degli artisti vicini alla Fondazione.

Una Nessuna Centomila 2027 torna a Napoli: l’annuncio di Ferdinando Salzano

Tra le novità più importanti emerse durante la conferenza stampa c’è l’annuncio della prossima edizione della manifestazione. Una Nessuna Centomila tornerà nel settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dell’edizione del 2025.

A confermarlo è stato Ferdinando Salzano:

«Nel 2027 torniamo al Sud. Abbiamo fatto la prima esperienza al Sud l’anno scorso ed è stata un’esperienza meravigliosa. Abbiamo capito che il Sud ne ha forse ancora più necessità».

La data precisa non è stata ancora definita, ma è stata confermata la location partenopea.

«Saremo a settembre, non abbiamo ancora definito la data. Torniamo in Piazza del Plebiscito e questa avventura straordinaria, ma purtroppo necessaria, continua».

Tra i progetti al vaglio anche la possibilità di realizzare uno spin-off in Spagna, coinvolgere artisti internazionali e dare vita a un documentario o docufilm che ripercorra la storia della manifestazione attraverso il materiale audio e video raccolto durante le diverse edizioni. Si tratta, al momento, di ipotesi ancora da sviluppare.

Fiorella Mannoia direttrice artistica di Sanremo? «Se me lo chiedessero forse non mi tirerei indietro»

Nel corso della conferenza stampa c’è stato spazio anche per una domanda sul Festival di Sanremo e sulla possibilità di vedere in futuro Fiorella Mannoia alla direzione artistica della kermesse musicale.

La cantante non ha chiuso la porta a questa eventualità, pur precisando che non rappresenta un suo obiettivo professionale.

«Ma perché no? Se me lo chiedessero forse non mi tirerei indietro. Però io non ho questo come obiettivo. Diciamo che non mi tiro mai indietro quando mi chiedono di fare cose che non ho mai fatto. Mi piace buttarmi dentro alle cose e provare a vedere se ne sono capace».

L’artista ha parlato anche del rapporto professionale e sentimentale con Carlo Di Francesco, direttore musicale di Una Nessuna Centomila, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco.

«Noi siamo una coppia molto equilibrata, uno non invade lo spazio dell’altro. Ci rispettiamo l’un l’altro. Siamo una di quelle forse rare coppie che non si sentono sminuite dal successo dell’altro».

Fiorella Mannoia sulla violenza contro le donne: «Ogni volta che facciamo un passo avanti qualcuno tenta di riportarci indietro»

Non sono mancate riflessioni sulla situazione attuale e sulle difficoltà legate al cambiamento culturale necessario per contrastare la violenza di genere.

«Devo dire che in quest’ultimo periodo abbiamo fatto tanti passi indietro. La strada è molto lunga e ogni volta che facciamo un passo avanti c’è qualcuno che tenta di riportarci indietro», ha dichiarato Mannoia.

La cantante ha ribadito la necessità di combattere ogni forma di violenza sulle donne, senza distinzioni geografiche, culturali o religiose, e di promuovere una società fondata sulla libertà e sul rispetto.

Un impegno che passa anche attraverso l’educazione all’affettività nelle scuole, la formazione degli insegnanti e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

L’appuntamento con Una Nessuna Centomila è per mercoledì 25 novembre 2026, in prima serata su Rai 1. Una serata di grande musica e solidarietà per ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne non può esaurirsi in una sola giornata.