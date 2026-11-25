Belve riparte forte su Rai 2. La prima puntata della nuova edizione del programma di Francesca Fagnani, trasmessa martedì 24 novembre 2026, ha conquistato 1.732.000 spettatori con il 12,3% di share.

Un risultato particolarmente significativo per un programma nato in seconda serata e diventato negli anni uno dei titoli più riconoscibili della prima serata di Rai 2.

Il nuovo ciclo è partito con Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani sul celebre sgabello di Francesca Fagnani.

Ma è soprattutto il confronto storico a dare valore al dato: il 12,3% è il secondo miglior share registrato da una prima puntata delle edizioni in prime time, alle spalle soltanto del 12,9% dell’autunno 2025.

Ascolti TV Belve 2026: 1,732 milioni e il 12,3%

La prima puntata registra:

1.732.000 spettatori – 12,3% di share

Il confronto più immediato è con l’edizione precedente, trasmessa nella primavera 2026.

Il 7 aprile Belve aveva debuttato con 1.349.000 spettatori e l’8,8% di share.

In pochi mesi il programma guadagna quindi:

+383 mila spettatori

+3,5 punti percentuali di share

Un incremento molto consistente, che riporta Belve sui livelli delle sue partenze migliori.

Gli ascolti dei debutti di Belve in prima serata

Per un confronto omogeneo è utile partire dal 2023, quando il programma è entrato stabilmente nella prima serata di Rai 2.

Edizione Spettatori Share Autunno 2026 1.732.000 12,3% Primavera 2026 1.349.000 8,8% Autunno 2025 1.748.000 12,9% Primavera 2025 1.478.000 9,1% Autunno 2024 1.555.000 9,1% Primavera 2024 1.815.000 10,4% Autunno 2023 1.637.000 10,0% Primavera 2023 839.000 4,5%

Nel settembre 2023 il programma arrivò a 1.637.000 spettatori e il 10%, mentre nell’aprile 2024 salì a 1.815.000 e il 10,4%.

Nell’autunno 2024 la partenza fu di 1.555.000 spettatori e il 9,1%, mentre nell’aprile 2025 si attestò intorno a 1,48 milioni e al 9,1%.

Belve 2026 sfiora il record del 2025

Il confronto più interessante è con l’autunno scorso.

Autunno 2025: 1.748.000 – 12,9%

Autunno 2026: 1.732.000 – 12,3%

La differenza è minima: appena 16 mila spettatori.

Sul fronte dello share il 2026 perde 0,6 punti, ma resta comunque vicinissimo al debutto record della precedente edizione, che con Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo aveva fatto segnare la migliore première nella storia recente del programma.

In termini di spettatori, quindi, Belve riparte praticamente dagli stessi numeri dell’autunno 2025.

Uno dei migliori debutti della storia di Belve

Guardando tutte le partenze in prima serata, il risultato del 24 novembre assume ancora più valore.

Con 1.732.000 spettatori, il debutto 2026 è dietro soltanto agli 1,815 milioni della primavera 2024 e agli 1,748 milioni dell’autunno 2025.

Sul fronte dello share, invece, il 12,3% è secondo soltanto al 12,9% del 2025.

Dunque non si tratta semplicemente di una buona partenza: è uno dei migliori esordi da quando Belve è diventato un programma di prima serata.

Da 839 mila spettatori a oltre 1,7 milioni

Il confronto con il primo ciclo in prime time rende ancora più evidente la crescita del programma.

Nel febbraio 2023 Belve debuttò in prima serata con 839.000 spettatori e il 4,5% di share. Pochi mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, il programma era già salito a 1,637 milioni e al 10%.

Nel novembre 2026 siamo arrivati a:

1.732.000 spettatori – 12,3%

In poco più di tre anni la première ha quindi più che raddoppiato il proprio share rispetto alla prima esperienza in prime time.

Il confronto con le vecchie edizioni in seconda serata sarebbe invece poco significativo: nel novembre 2022, per esempio, il programma partì con appena 369 mila spettatori ma con una collocazione vicina alla mezzanotte.

Francesca Fagnani ha trasformato Belve in un marchio

Il dato Auditel racconta anche l’evoluzione di un programma che negli anni ha superato i confini della semplice intervista televisiva.

Il format è essenziale: Francesca Fagnani, un ospite e due sgabelli. Ma proprio quella semplicità è diventata un linguaggio immediatamente riconoscibile.

Le domande dirette, le reazioni degli intervistati, i fuori onda finali e le singole dichiarazioni continuano poi a vivere fuori dalla trasmissione attraverso social, siti e RaiPlay.

È un elemento particolarmente importante per Belve: il pubblico del programma non si esaurisce necessariamente nella messa in onda lineare.

Già nella primavera 2026 era stata evidenziata una forte capacità di raggiungere il pubblico più giovane e di ottenere ulteriori visualizzazioni attraverso le singole interviste e le clip digitali.

Belve è ormai molto più di un programma cult di Rai 2

Per anni Belve è stato definito un programma “cult”. I numeri raggiunti oggi suggeriscono però qualcosa di diverso.

Un programma da 1,7 milioni di spettatori e oltre il 12% su Rai 2 ha ormai superato la dimensione della nicchia.

La nuova stagione parte quasi sui livelli record dell’autunno 2025 e cresce nettamente rispetto alla primavera di quest’anno.

È probabilmente questa la fotografia più interessante della sua evoluzione: Belve è partito dalla seconda serata, ha conquistato la prima serata e oggi riesce a portare su Rai 2 più del 12% della platea televisiva.

Un percorso costruito progressivamente intorno a una formula semplice e soprattutto alla forte identità televisiva di Francesca Fagnani.

E i 1.732.000 spettatori con il 12,3% della prima puntata 2026 confermano che, almeno per ora, la curiosità del pubblico per quello sgabello è tutt’altro che esaurita.