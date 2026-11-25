Fiorella Mannoia alla direzione artistica del Festival di Sanremo? La cantante non esclude questa possibilità e apre le porte a un’eventuale nuova avventura professionale. Nel corso della conferenza stampa di Una Nessuna Centomila, l’evento contro la violenza sulle donne in onda mercoledì 25 novembre 2026 in prima serata su Rai 1, l’artista ha risposto a una domanda sulla possibilità di assumere in futuro la direzione artistica della kermesse canora. Una prospettiva che, pur non rappresentando un suo obiettivo, non sembra dispiacerle.

Fiorella Mannoia alla direzione artistica di Sanremo? Le dichiarazioni in conferenza stampa

Si è parlato anche del Festival di Sanremo durante la presentazione di Una Nessuna Centomila, la manifestazione che vede Fiorella Mannoia in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Complice la capacità dell’artista di far incontrare mondi musicali differenti, dando vita a duetti e collaborazioni inedite, durante la conferenza stampa è emersa una domanda sulla possibilità di avere, in futuro, una direzione artistica al femminile del Festival di Sanremo.

Interpellata sulla possibilità di ricoprire personalmente questo ruolo, Fiorella Mannoia ha inizialmente risposto: «Questa purtroppo è una domanda che non devi fare a me, io non lo so».

Alla domanda se le piacerebbe cimentarsi in questa nuova esperienza, la cantante ha poi aggiunto: «Ma perché no? Se me lo chiedessero forse non mi tirerei indietro. Però io non ho questo come obiettivo. Diciamo che non mi tiro mai indietro quando mi chiedono di fare cose che non ho mai fatto. Mi piace buttarmi dentro alle cose e provare a vedere se ne sono capace».

Una risposta che lascia aperto uno spiraglio, senza tuttavia rappresentare una vera e propria candidatura alla guida del Festival della canzone italiana.

Fiorella Mannoia e il legame con il Festival di Sanremo

Quello tra Fiorella Mannoia e il Festival di Sanremo è un legame che attraversa diverse generazioni. Dal debutto sul palco dell’Ariston nel 1981 con Caffè nero bollente alle partecipazioni con brani entrati nella storia della musica italiana, come Quello che le donne non dicono e Le notti di maggio.

Nel 2017 la cantante ha conquistato il secondo posto con Che sia benedetta, mentre nel 2024 è tornata in gara con Mariposa, un brano dedicato alla libertà e all’identità femminile.

Una lunga esperienza sul palco dell’Ariston che rende particolarmente interessante l’ipotesi di vederla, un giorno, dall’altra parte, non più soltanto come interprete ma nelle vesti di direttrice artistica.

Fiorella Mannoia sul lavoro di squadra e la collaborazione con Carlo Di Francesco

Durante la conferenza stampa, Fiorella Mannoia ha parlato anche della collaborazione professionale con il marito Carlo Di Francesco, direttore musicale di Una Nessuna Centomila, soffermandosi sull’importanza di circondarsi di persone competenti e sulla capacità di lavorare in squadra.

«Io penso, continuo a pensare, che questo lavoro nostro non si faccia da soli. Si funziona solo se hai intorno a te delle persone per bene, persone competenti, persone che sappiano fare il proprio lavoro e che lavorino per te».

Una filosofia professionale che emerge anche nella realizzazione di Una Nessuna Centomila, dove la condivisione tra gli artisti rappresenta uno degli elementi distintivi dello spettacolo. Per il momento, quella di Fiorella Mannoia alla direzione artistica di Sanremo resta soltanto una suggestione nata durante la conferenza stampa. La cantante non ha espresso l’intenzione di candidarsi, ma nemmeno ha escluso la possibilità di accettare un’eventuale proposta.

Vedremo mai Fiorella Mannoia alla guida del Festival di Sanremo? Quel che è certo è che l’artista non ha chiuso la porta a questa possibilità.