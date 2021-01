Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 23 gennaio 2021.

Verissimo oggi, anticipazioni di sabato 23 gennaio 2021: una puntata tutta al femminile

Silvia Toffanin è pronta per una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti in onda sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 16.00 su Canale 5. Questa settimana ospiti del talk-show solo donne per una puntata al femminile che si preannuncia davvero imperdibile.

Per la prima volta, infatti, assisteremo ad una intervista doppia di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti, entrambe vincitrici del talent Amici di Maria De Filippi, presentano il loro brano “Pezzo di cuore” che ha segnato il loro “debutto musicale” insieme. Non solo Emma e Alessandra parleranno anche della loro amicizia, di musica e di tanto altro.

Verissimo ospiti: arrivano Elisa Isoardi e Asia Argento

Non solo, ospiti di Verissimo di sabato 23 gennaio 2021 anche Elisa Isoardi. La ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” è pronta a raccontarsi per la prima volta nel salotto del talk show di Silvia Toffanin. Una intervista a cuore aperto per la Isoardi, reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle, che sicuramente rivelerà qualcosa di mai detto prima.

E ancora: ospite anche Asia Argento che in questi giorni ha pubblicato “Anatomia di un cuore selvaggio” il suo libro autobiografico in cui ha raccontato la sua vita di attrice e regista rivelando di aver subito una violenza dal regista Rob Cohen: “successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb, ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto“.

Infine ospiti di una puntata tutta al femminile anche Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto. La ex Miss Italia è in attesa del suo primo bebè, coronamento dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio.