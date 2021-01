Hanno partecipato entrambe al talent di “Amici” aggiudicandosi la vittoria seppur in edizioni diverse. Ora le loro voci si uniscono in un brano intenso che parla d’amore, di speranza e di crescita. Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano insieme in “Pezzo di cuore”, in uscita il 15 gennaio. Questa mattina si è volta in streaming la conferenza stampa di presentazione a cui anche noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato.

Parlano Emma Marrone ed Alessandra Amoroso

Emma è stata la prima a prendere la parola spiegando come sia nata la collaborazione: “Questo progetto era nell’aria da un po’ di tempo. Ho sentito la necessità di far ripartire il 2021 con un sano ottimismo. Ho chiamato Dardust, gli ho parlato di queste mie sensazioni e lui con Petrella ha tradotto tutto in musica e parole. Poi l’ho mandata via Whatsapp ad Alessandra e le ho scritto: non penso tu possa dirmi di no”.

E infatti Alessandra ha subito accettato tanto che con il sorriso afferma: “Sono molto felice e onorata tanto che quando Emma mi ha chiamata non potevo non rispondere positivamente. Lei aveva già diviso la canzone per chi non potevo proprio tirarmi indietro. Quando ho ascoltato il brano ho pensato ad un dialogo tra me e lei”.

Un brano che parla di quanto sia importante attraversare il dolore per trovare la serenità. Una lezione importante, dice Emma, perché il segreto sta nell’amare prima se stessi e poi gli altri. “Molto spesso ho rischiato di vacillare sotto il peso dei pregiudizi, e questo mi ha portata ad essere tanto autocritica. Mi sono data delle colpe che non avevo e a 36 anni ho fatto pace con la mia storia. Oggi mi voglio bene”.

Sulla possibilità di un tour insieme o di un progetto più ampio come un album, Alessandra non scansa nessuna ipotesi: “Sarebbe un bello spunto per il futuro, ma tendenzialmente è un po’ incerto. Ora abbiamo bisogno di ripartire passo dopo passo lavorando sul presente, semmai dovessimo fare un disco e un tour insieme sarebbe bellissimo”.

Emma intanto avverte la necessità di tornare ad esibirsi nei live tanto che in proposito ha rivelato: “Devo chiudere il cerchio del progetto dei dieci anni di carriera. In un modo o in un altro ho bisogno di tornare al live e non solo per esigenza romantica ma anche per far ripartire le crew e le maestranze. Ed è chiaro che Alessandra sarà ospite dei miei live ovunque vorrà”.

Ciò che colpisce è anche il fatto che Emma e Alessandra si dimostrino complici e amiche in una società in cui la solidarietà femminile sembra una chimera: “Probabilmente fa più gola vedere due donne pronte a tirarsi i capelli, noi invece sin dal 2009-2010 siamo subito entrate in sintonia anche perché siamo cresciute nella stessa terra con gli stessi valori e principi”, spiega Alessandra. Di rimando Emma, con un giudizio più negativo: “Non credo nella solidarietà femminile. Conosco tante donne che vogliono l’esclusività. È difficile trovarne due che vogliano fare qualcosa fianco a fianco, ma questo succede anche per gli uomini. Dipende da quanto uno sia risolto dentro se stesso, puoi condividere solo se sai davvero chi sei e quanto vali”.

In conferenza si parla anche di una loro possibile partecipazione come super ospiti al Festival di Sanremo. Una domanda molto gettonata che ha fatto anche leggermente stizzire le due cantanti. “Se Sanremo chiama, noi andiamo. Ci saremmo andate pure in gara, se fossimo state pronte per presentare il pezzo. Quel palco è ‘il palco’ e quest’anno ancora di più”, dice Alessandra. Emma racconta anche di quanto sia stato difficile affrontare le critiche e il successo: “Siamo due ragazze che ci hanno creduto fino in fondo, che hanno tenuto botta. Noi abbiamo continuato con le nostre capacità e i nostri difetti. Capisco che non sia cool, ma ci sono tante ragazze che si fanno il mazzo. Abbiamo fatto i conti con la lente di ingrandimento e i forconi come se dovessimo chiedere scusa del successo e di quello che siamo. Per altri è quasi scontato invece, ma noi abbiamo fatto tanta fatica”, conclude.

Il brano verrà presentato in anteprima ad “Amici” nella puntata di sabato 16 gennaio. Un ritorno a casa per le cantanti salentine che hanno avuto anche la benedizione di Maria De Filippi: “E’ molto contenta di questo duo, di vedere due sue figlie cantare insieme. E’ entusiasta”, hanno dichiarato all’unisono. E mentre Maria si prepara per accoglierle nuovamente in casa, c’è da scommettere che il loro brano si prepara a diventare un grande successo.