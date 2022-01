Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo. Ecco per coi tutti gli ospiti e i protagonisti delle puntate in onda sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 15 gennaio 2022

Sabato 15 gennaio 2022 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio per la prima intervista in tv Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, è pronto a raccontarsi a cuore aperto dopo la recente partecipazione al dance show ‘Ballando con le Stelle’. Sempre dall’universo ‘Ballando’ ospite in studio anche Alvise Rigo, ex rugbista e modello, che parlerà della sua vita: dall’infortunio al bullismo subito.

Nella puntata di sabato poi Silvia Toffanin celebra i 30 anni del TG5 con la presenza di tre giornaliste molto amate del Tg diretto da Clemente Mimun. Si tratta di Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

E non finisce qui, visto che da questo sabato Verissimo dedica uno spazio speciale alle storie di “C’è posta per te”, il people show di successo di Maria De Filippi. In questo spazio ci si chiede cosa sia successo ai protagonisti delle storie subito dopo l’apertura della busta. In questa puntata si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada.

Infine ospiti di Silvia Toffanin anche Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia e la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, vincitrice dei 100 metri a Tokyo.

Verissimo, ospiti di domenica 16 gennaio 2022

L’appuntamento con Verissimo 2022 è confermato anche per la domenica pomeriggio sempre dalle ore 16.30 su Canale 5, per intenderci dopo “Amici di Maria De Filippi”. Primo super ospiti della puntata di domenica: Paolo Bonolis! Il conduttore è tornato in tv con la nuova edizione di “Avanti un altro” che debutta anche in prima serata con “Avanti un altro anche pure di sera“.

Ospite in studio anche Riccardo Cocciante. Il celebre cantautore è pronto a raccontarsi per la prima volta ai microfoni di Verissimo a 20 anni dalla prima del musical da record “Notre Dame de Paris”. A chiudere la puntata due donne: Arisa reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle e Dayane Mello.