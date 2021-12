Arisa e Vito Coppola sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2021, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia ha vinto l’ultima sfida del ring finale contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale classificati al secondo posto. Al terzo posto la coppia formata da Morgan e Alessandra Tripoli, mentre il Premio Giuria speciale è stato assegnato a Sabrina Salerno che, nonostante una rumba davvero emozionante, non riesce a strappare un biglietto per la finalissima.

Vincitore Ballando con le Stelle 2021: il trionfo di Arisa

Ballando con le Stelle 2021 ha incoronato il suo vincitore. La sedicesima edizione del dance show del sabato sera di Raiuno ha visto trionfare Arisa in coppia con Vito Coppola con il 52% delle preferenze del pubblico in una sfida sul filo del rasoio contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che hanno totalizzato il 48% dei voti. La cantante de La Notte ha avuto la meglio sulla figlia di Paul Gascoigne conquistando, meritatamente, la vittoria finale.

“Non me lo aspettavo. Grazie a Vito per avermi trascinato fino a qui” – dice Arisa entusiasta per la vittoria sottolineando come avesse mai creduto in una tale conclusione. “Neppure i miei genitori” – precisa la cantante che sul finale poi ringrazia di cuore la padrona di casa Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2021, l’addio di Sara di Vaira e Simone di Pasquale

Una finale ricca di emozioni quella di Ballando che ha segnato anche l’addio di due pilastri del programma. La prima è stata Sara di Vaira che, dopo un best of di tutti i momenti più belli vissuti a Ballando, saluta il pubblico dicendo: “sono felice e soddisfatta del mio percorso e sono contenta di aver chiuso mentre mia figlia vinceva sul mio stesso palco. L’ultima cosa che ho fatto nell’ultima esibizione è stata quella di salutare il pavimento“.

Commozione da parte di Milly Carlucci che non riesce a trattenere le lacrime e dedica alla ballerina parole di grande affetto:

Non è facile una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché una atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente. Lei sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste.

Poi è la volta di Simone di Pasquale. Anche per lui si tratta dell’ultimo ballo sulla pista di Ballando. “Se penso che è l’ultimo lancio che faccio mi viene da piangere” dice il ballerino professionista che saluta in lacrime il pubblico facendo commuovere la padrona di casa. Per entrambi i ballerini però non finisce la collaborazione con la Carlucci che ha confermato la loro presenza nella prossima edizione de “Il cantante mascherato“.