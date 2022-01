Il TG5 compie 30 anni il 13 gennaio 2022 e per l’occasione Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha commentato con un ricordo personale il percorso dello storico Tg della rete ammiraglia del gruppo televisivo di famiglia.

TG5 compie 30 anni: il messaggio di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, nel ricordare i 30 anni del TG5 dice: «Ricordo benissimo l’emozione di quelle ore: il 13 gennaio 1992 nasceva il telegiornale di Canale 5, il primo tg che si confrontava con coraggio con il notiziario della prima rete di servizio pubblico».

«Domani il TG5 compie 30 anni – dice l’amministratore delegato di Mediaset – ed è riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Trent’anni di credibilità, modernità, innovazione conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg, del fondatore Enrico Mentana e alla bravura dei suoi successori Carlo Rossella e Clemente

Mimun» – Ha continuato Pier Silvio Berlusconi nel lungo messaggio.

Il ringraziamento a chi lavora con dedizione e al pubblico affezionato

A conclusione del messaggio Pier Silvio Berlusconi ringrazia i tanti collaboratori che lavorano al tg e anche i tanti telespettatori che seguono le varie edizioni durante la giornata: «Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni hanno contribuito a rendere il TG5 un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un calorosissimo abbraccio. Un abbraccio che da editori siamo orgogliosi di estendere agli italiani che con la loro presenza costante hanno permesso l’affermazione di un telegiornale unico e autorevole come il nostro TG5».

TG5: una storia lunga 30 anni

Il TG5 è il notiziario di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset. La prima trasmissione dedicata all’informazione del TG5 è andata in onda il 13 gennaio 1992. Attualmente il direttore è Clemente Mimun, suoi predecessori Enrico Mentana e Carlo Rossella. Tra i fondatori del storico Tg si citano Clemente Mimun, Lamberto Sposini, Cristina Parodi, Enrico Mentana e Cesara Buonamici.

La prima edizione del TG5 andò in onda il 13 gennaio 1992 alle 13:00, condotta da Cristina Parodi. L’edizione della sera andò in onda alle 20:00, condotta da Enrico Mentana, mentre a mezzanotte la terza e ultima edizione quotidiana, quella della notte, condotta da Cesara Buonamici. Il telegiornale è prodotto e trasmesso dallo studio 2 del Centro Safa Palatino in Roma.