Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo trasmesso il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto nella puntata di domenica 12 novembre 2023.

Verissimo, gli ospiti di domenica 12 novembre 2023

Domenica 12 novembre 2023 dalle ore 16.30 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento di “Verissimo”, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata che si preannuncia imperdibile per la presenza in studio di una leggenda della musica mondiale. Si tratta di Cher, la mitica artista arrivata in Italia per presentare il suo ultimo album: “Cher Christmas”. Una raccolta di classici della tradizione natalizia, ma anche alcuni inediti e duetti con Michael Buble, Tygo e Cindy Lauper. All’età di 77 anni, Cher è ancora una delle regine indiscusse del panorama musicale internazionale.

Non solo, tra gli ospiti di domenica 12 novembre 2023 anche Nina Moric. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona torna a rilasciare una intervista dopo tantissimo tempo. Una intervista a cuore aperto in cui racconterà le sue luci e le sue ombre. E ancora: Marcella Bella che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Tacchi a spillo” e direttamente da Uomini e Donne la simpatia degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Infine per una intervista doppia: Alvaro Morata e sua moglie Alice Campello, l’attaccante dell’Atletico Madrid e capitano della Nazionale spagnola e la influencer e fashion blogger.

Verissimo, gli ospiti di oggi: sabato 11 novembre 2023

L’appuntamento con Verissimo è anche per oggi, sabato 11 novembre 2023, sempre su Canale 5. Una puntata speciale interamente dedicata a Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che ha festeggiato 35 anni. In studio tutti i protagonisti: Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker, Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini.

E ancora: le iconiche veline, bionde e more: Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. Non mancheranno contributi video di: Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. Infine gli inviati: Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Luca Abete, Stefania Petyx, Rajae e Pinuccio.