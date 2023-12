Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Tanti nuovi ospiti ed interviste da non perdere nelle puntata di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 2 dicembre 2023

Sabato 2 dicembre 2023 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e della tv. Il primo ospite è Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello 2023 che ha da poco pubblicato il nuovo libro dedicato a Maria Callas dal titolo “Troppo fiera. Troppo fragile”.

Direttamente dalla casa del GF ospite in studio Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal reality di successo di Canale 5. Spazio poi ad uno degli attori più famosi ed amati di Terra Amara: l’attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. E ancora in studio: Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia nata negli studi di televisivi di Uomini e Donne. A completare il cast di ospiti della puntata di sabato 2 dicembre anche: Annalisa Minetti con il marito Michele e il cantautore toscano Enrico Nigiotti, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Verissimo, gli ospiti di domenica 3 dicembre 2023

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 3 dicembre 2023 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad incontrare ed intervistare Ilary Blasi. Si tratta della prima intervista per la conduttrice dopo la separazione dall’ex marito Francesco Totti; un’intervista che arriva a pochi giorni dall’uscita del documentario “Unica” su Netflix che continua a far discutere.

In studio ospite anche Eleonora Giorgi per parlare del grave problema di salute che l’ha colpita in compagnia dei figli Paolo e Andrea. Da Io Canto Generation 2023, invece, i capisquadra Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta con dei giovani talenti musicali. Infine dal mondo Amici di Maria De Filippi in studio Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.