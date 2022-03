Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 19 e domenica 20 marzo 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 19 marzo

Sabato 19 marzo 2022 torna l’appuntamento con Verissimo dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad ospitare Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che con la loro musica hanno conquistato perfino i Coldplay. In studio ospite anche Anna Tatangelo che ritorna su Canale 5 con la seconda edizione di “Scene da un matrimonio”.

Non solo, in studio anche una coppia di Amici di Maria De Filippi: si tratta dei ballerini Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta che presto diventeranno genitori per la prima volta. Spazio poi al Grande Fratello Vip con la presenza in studio di Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, terzo classificato di queste edizione. Ma non finisce qui, visto che in studio anche Giucas Casella e la finalista Lulù Selassiè con il fidanzato Manuel Bortuzzo.

Verissimo, ospiti di domenica 20 marzo

Nella puntata di domenica 20 marzo 2022 di Verissimo, Silvia Toffanin ospite l’amica e collega Ilary Blasi. Si tratta di una intervista molto attesa visto che la Blasi per la prima volta parlerà della presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. Cosa dirà la simpaticissima conduttrice? Non solo, la Blasi coglierà l’occasione anche per lanciare la nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi.

Spazio poi ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: a cominciare dalla vincitrice Jessica Selassiè ospite in studio con le sorelle Lulù e Clarissa. In studio per un’intervista anche il secondo classificato Davide Silvestri e la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Infine ospiti anche Delia Duran e Alex Belli.