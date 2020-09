Tutto pronto per l’edizione 2020 di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le emozioni, racconti di vita, storie intense e le interviste tornano protagonisti del sabato pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti della prima puntata in onda sabato 12 settembre.

Verissimo 2020, ospiti della prima puntata

Sabato 12 settembre 2020 dalle ore 16.00 appuntamento con la nuovissima stagione di Verissimo, il talk-show condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin. Dopo la sospensione improvvisa dell’ultima edizione per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e per il lockdown, il sabato pomeriggio di Canale 5 torna a riempirsi di emozioni e racconti.

La prima puntata post lockdown si preannuncia davvero imperdibile, visto che la Toffanin per l’occasione avrà ospite Lapo Elkann per un’intervista davvero esclusiva. Il Il rampollo della famiglia Agnelli è pronto a raccontarsi come non ha mai fatto prima d’ora rivelando alcuni retroscena sulla sua infanzia e sulla sua vita.

Ecco per voi qualche anticipazione delle dichiarazioni di Lapo Elkann a Verissimo:

In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà.

Verissimo oggi: la conduttrice Silvia Toffanin incontra Piero Chiambretti e Alfonso Signorini

Non solo, Silvia Toffanin nella prima puntata di Verissimo 2020 è pronta ad incontrare Piero Chiambretti reduce da mesi davvero terribili. Il conduttore, infatti, lo scorso marzo è risultato positivo al Coronavirus con la madre Felicita. Lui è sopravvissuto al Covid-19, mentre la madre dopo sei giorni di lotta è morta. Il conduttore racconta questo momento difficilissimo della sua vita, ma anche il suo ritorno in tv al timone del programma “Tiki Taka”.

Ma non finisce qui, visto che nello studio di Verissimo ci sarà anche Alfonso Signorini alla viglia della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020 in partenza da lunedì 14 settembre su Canale 5. Ospite anche Elisabetta Gregoraci, la ex moglie di Flavio Briatore che dopo aver fatto cantare il pubblico di Italia 1 con Battiti Live è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Infine ospiti anche: Alessia Marcuzzi in collegamento dalla Sardegna per raccontare le ultime novità sulla nuova edizione di Temptation Island in partenza da mercoledì 16 settembre sempre su Canale 5, e Giorgia Palmas che tra pochissimo diventerà mamma per la seconda volta.