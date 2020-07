Piero Chiambretti non tornerà in tv? Dopo la brutta esperienza in ospedale a causa del Coronavirus e la morte della madre Felicita, a quanto pare il conduttore de La Repubblica delle Donne sta pensando di non fare ritorno sul piccolo schermo. In alternativa, l’amato presentatore di 64 anni potrebbe sì tornare in video, nel 2021, ma con un nuovo programma da mettere a punto. Insomma: che “Pierino La peste” si sia deciso a “regalare” ai fan e ai telespettatori uno show nuovo di zecca per celebrare i non pochi anni di carriera?

Piero Chiambretti: “Non so se tornerò in tv. Con Mediaset con ho ancora definito i programmi per la prossima stagione”

In un’intervista a “La Stampa”, Piero Chiambretti ha replicato alla domanda “Cosa la attende in tv?” con una risposta per certi versi inaspettata e che fa pensare ad un futuro in televisione ancora tutto da scrivere.

Al quotidiano, Chiambretti ha detto “Non so se tornerò in tv” e ha precisato che “Non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione“. Un’incertezza in linea con quella ultimamente riservata anche ai nuovi palinsesti del “Biscione”.

Il Piero della Tv, però, ammette anche che una novità in assoluto non gli dispiacerebbe: “qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso“, “un programma in prima serata“, magari nel 2021, in perfetto stile “anno nuovo vita nuova“.

Una nuova idea che, in realtà, il conduttore sta già valutando. Una nuova trasmissione in prime time “in cui i bambini si sostituiscono agli adulti“, anche se “si sa”, sottolinea, “la televisione è peggio del calcio: tutti i giorni si cambia idea“.

Piero Chiambretti tornerà in tv con La repubblica delle donne?

Che ne sarà, allora, de La Repubblica delle Donne? Dalle parole di Piero Chiambretti al giornale si capisce che, probabilmente, la fortunata trasmissione d’intrattenimento di Rete 4 potrebbe non tornare più in onda.

Il programma era stata sospeso a marzo nel rispetto dei Dpcm sul Coronavirus. Poi la brutta notizia del ricovero in ospedale del conduttore e la successiva morte della mamma, un episodio che ha segnato profondamente l’amato presentatore torinese.

Piero, noi l’aspettiamo e speriamo di vederla presto in tv.