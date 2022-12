Torna l’appuntamento con “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin pronto a fare compagnia ai telespettatori anche nel giorno della Vigilia di Natale. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 24 dicembre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 24 dicembre 2022

Sabato 24 dicembre dalle ore 16.30 su Canale 5, va in onda il secondo appuntamento con Verissimo Le storie. Si tratta di un best of delle interviste più belle ed emozionanti dell’ultima stagione del rotocalco televisivo campione d’ascolti del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata ritroveremo Tiziano Ferro, protagonista di una intervista a cuore aperto in cui ha raccontato la sua vita privata ed artistica. Dal rapporto con i genitori a quello con il fratello Flavio fino all’incontro con il compagno di vita Victor Allen e alla paternità.

Non solo, in studio anche Irama che per l’occasione condividerà con i telespettatori un regalo davvero speciale! Ma le sorprese non finiscono qui, visto che tra gli ospiti anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronti a rivivere le emozioni del giorno del matrimonio.

Verissimo, le interviste di Heather Parisi e…

Tantissimi gli ospiti della puntata di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 24 dicembre 2022, giorno della Vigilia di Natale, su Canale 5. Silvia Toffanin, infatti, incontra anche una delle icone dello spettacolo italiano: Heather Parisi. Infine in studio anche Emanuele Filiberto, membro della Casa Savoia e figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, per raccontare tutto il suo mondo.

Ricordiamo che durante il periodo natalizio, il talk show di Silvia Toffanin andrà in onda con il meglio di anche sabato 31 dicembre alle ore 16.30 regalando ai telespettatori le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. L’appuntamento con le interviste inedite, invece, è previsto con il consueto doppio appuntamento del weekend sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023.