Cosa ci dicono le anticipazioni di Verissimo – Le Storie per la puntata di sabato 16 maggio 2020 in onda nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 16:00? Cosa ha preparato Silvia Toffanin per i suoi affezionati spettatori? Come ogni sabato vi saranno riproposizioni di interviste già andate in onda e video-messaggi inediti da tanti attori. Passeremo dunque qualche ora in compagnia di Vip del calibro di Carlo Verdone, Elisabetta Canalis, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia ha rimandato le nozze a causa del Covid-19, ma ha anche annunciato di aspettare un bebè.

Verissimo – Le Storie, ospiti 16 maggio 2020: i video messaggi inediti

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 16.00, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione prenderà il via con l’ormai immancabile sigla ovvero #ImagineForVerissimo. Questa settimana si sono aggiunti, agli artisti che avevano già aderito, personaggi del calibro di: Noemi, Lorenzo Fragola, Paolo Jannacci, Emma Muscat, Federica Carta e Clizia Fornasier con il compagno Attilio Fontana.

Altri video inediti? Fra una intervista e l’altra andranno in onda i messaggi di Elisabetta Canalis da Los Angeles, di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che sono stati costretti causa Covid-19 a rimandare le loro nozze e di Katia Follesa e Angelo Pisani.

Spazio infine anche alla clip realizzata da Leo Gassmann, il vincitore di Sanremo 2020 Giovani. A fine puntata, così come hanno fatto Fabio Volo e la giornalista Cesara Buonamici, per condividere una riflessione con i telespettatori, arriverà l’attore e registra Carlo Verdone.

Verissimo – Le Storie: le interviste edite, arriva anche Fiorello

La trasmissione di Canale 5, in occasione del suo sessantesimo compleanno, riproporrà l’incontro avvenuto tra Fiorello e Silvia Toffanin. Tante le interviste che verranno rimandate in onda. Quali? In primis quello di una Diva intramontabile come Patty Pravo, poi quella all’attrice Sabrina Ferilli. In onda anche quella di Ambra Angiolini, dello chef Bruno Barbieri e quella della coppia formata da Federica Nargi e Alessandro Matri.