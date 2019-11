Verissimo torna su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento del rotocalco televisivo campione d’ascolti. Al centro della nuova puntata come sempre tanti nomi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore tra vita privata e lavorativa. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda, sabato 23 novembre 2019.

Verissimo, anticipazioni: ospiti del 23 novembre 2019

Sabato 23 novembre alle ore 16.00 va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il talk-show condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5.

Questa settimana a raccontarsi in studio a Silvia Toffanin ci sarà Vittoria Puccini, la bravissima attrice che tutti ricorderanno per aver interpretato “Elisa di Rivombrosa”. L’attrice a Verissimo presenterà la nuova fiction “Il processo” in partenza dal 29 novembre in prima serata su Canale 5 e sicuramente parlerà anche della sua vita privata. Da diversi anni, infatti, è felicemente legata a Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, con cui ha scoperto il vero e grande amore.

Verissimo, anticipazioni: in studio Albanese, Cristiano Malgioglio e…

In studio anche Antonio Albanese che torna nelle sale cinematografiche con un nuovo capitolo di Cetto La Qualunque. Il personaggio ideato ed interpretato dallo stesso Albanese torna al cinema a distanza di dieci anni dall’ultimo film con “Cetto c’è senza dubbiamente”. A raccontarsi in studio anche Giusy Ferreri, la cantante lanciata da X Factor, che in questi giorni ha pubblicato il nuovo singolo inedito dal titolo “Momenti perfetti”.

E ancora: ospite anche Vittorio Grigolo, il tenore ed ex coach del serale di Amici di Maria De Filippi e l’amatissimo Cristiano Malgioglio. Infine direttamente da Striscia La Notizia ci sarà anche Dario Ballantini pronto a raccontare i mille volti dei personaggi portato in video.

L’appuntamento con Verissimo è tutti i sabato pomeriggio su Canale 5, ma ricordiamo che il programma è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: www.verissimo.it