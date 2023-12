Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che si alterneranno nelle puntata di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 16 dicembre 2023

Sabato 16 dicembre dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata la cantante Giordana Angi. Dopo il grandissimo successo riscontrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e la partecipazione al Festival di Sanremo, Giordana prosegue la sua carriera non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo con un progetto pubblicato in 5 lingue in cui ha collaborato con Shaggy e Sting.

Ospiti della puntata di sabato anche Patrizia Pellegrino per un’intervista a cuore aperto. Spazio poi alla storia d’amore e di famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata negli studi del dating show “Uomini e Donne”. Ma non finisce qui, direttamente dalla casa del Grande Fratello arrivano due ex coinquilini della casa. Il primo è Mirko Brunetti, ultimo eliminato dal reality, e poi Jill Cooper. Infine ultimo ospite di puntata l’attore turco Bülent Polat, alias Gaffur nella serie “Terra Amara”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 17 dicembre 2023

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che festeggiano i primi trent’anni insieme dietro al mitico bancone di “Striscia la notizia”. Non solo, in studio protagoniste di due interviste imperdibili: Elettra Lamborghini e Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 è pronta per gli impegni natalizi: la conduzione del “Concerto di Natale” e dell’evento “Capodanno in Musica” in onda su Canale 5.

Nella puntata di domenica spazio anche all’intervista esclusiva di Raz Degan che presenta la nuova fidanzata Cindy. Poi le interviste di famiglia: Al Bano, ospite con la figlia Romina Carrisi. Infine dalla scuola di Amici di Maria De Filippi la prof di canto Anna Pettinelli con la figlia Carolina.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.