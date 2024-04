Chi vi sarà a Verissimo di Silvia Toffanin? Ecco ospiti e anticipazioni per sabato 6 e domenica 7 aprile. Il programma di Canale 5 andrà in onda, come di consueto, a partire dalle ore 16.30 sull’ammiraglia Mediaset. Silvia farà entrare nelle nostre case, grazie al suo salotto televisivo, numerosi ospiti Vip con le loro storie di vita e le loro avventure professionali.

Verissimo di Silvia Toffanin: ospiti di sabato 6 aprile 2024

Chi vi sarà a Verissimo di Silvia Toffanin sabato 6 aprile 2024? In primis la conduttrice darà ampio spazio ai protagonisti de “L’Isola dei Famosi”, il reality di sopravvivenza che prenderà il via dall’8 aprile su Canale 5. Saranno pertanto in studio:

la nuova conduttrice Vladimir Luxuria

Sonia Bruganelli , opinionista

, opinionista il giornalista Dario Maltese, opinionista

Ospiti anche due futuri naufraghi del reality ovvero: Samuel Peron, che tutti conoscono come ballerino professionista di Milly Carlucci e grande protagonista di Ballando con le Stelle e Luce Caponegro, in arte Selen.

Successivamente Silvia Toffanin intervisterà anche gli ultimi eliminati dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, ovvero i ballerini Nicholas e Giovanni. Riuscirà la Toffanin a far fare loro pace davanti alle telecamere?

Per finire spazio anche a Mauro Corona, per la prima volta in televisione con la figlia Marianna e ad Enrico Papi, con Rebecca. Papi presenterà al pubblico dell’ammiraglia Mediaset la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” in onda dal 10 aprile 2024.

Gli ospiti di domenica

Chi vi sarò in studio a Verissimo domenica 7 aprile 2024? Silvia Toffanin ospiterà Ornella Vanoni, grande protagonista del panorama musicale italiano.

Successivamente interverrà Gino Cecchettin. Quest’ultimo sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre 2023 dall’ex fidanzato. Gino Cecchettin presenterà il libro dal titolo “Cara Giulia”.

Altri ospiti?