Torna il duplice appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 3 febbraio 2024

Sabato 3 febbraio 2024 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Al via un nuovo weekend in compagnia di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico con tantissimi ospiti e personaggi di spicco dello spettacolo italiano e non solo. Ospite in studio Matteo Renzi, protagonista di un ritratto personale, al di là del ruolo politico. L’ex sindaco di Firenze si racconta a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita del suo libro “Palla al centro. La politica al tempo delle influencer”.

In studio anche Ciro, il figlio di Sandra Milo pronto a ricordare la madre scomparsa recentemente all’età di 90 anni. Per omaggiare la grande star del cinema italiano, Verissimo trasmetterà anche alcuni passaggi dell’ultima intervista che l’attrice aveva rilasciato lo scorso 30 settembre. Ma noni finisce qui: ospiti anche Polen Emre, che interpreta Fadik e Şahin Vural, che interpreta il ruolo di Raşit, i due attori di Terra Amara. E ancora: Rita Pavone e tutto il cast dello spettacolo “Open” formato da ex alunni di “Amici”, tra questi: Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.

Verissimo, gli ospiti di domenica 4 febbraio 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 4 febbraio, sempre dalle 16.30, con la seconda puntata del weekend. Tanti nuovi ospiti pronti a raccontarsi a Silvia Toffanin; a cominciare da Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che rivelerà nuove informazioni in suo possesso sulla scomparsa della sorella, avvenuta il 22 giugno 1983.

Tra gli ospiti della puntata anche due volti noti di Amici di Maria De Filippi. Il primo è Kledi Kadiu, ballerino ed ex maestro di danza di Amici e Emanuel Lo, attualmente professore nel talent di Maria De Filippi. Non solo, in studio per la prima intervista di coppia Asia Argento e Fiore Argento, le figlie di Dario Argento. Infine direttamente da Uomini e Donne Cristian e Valentina per raccontare le prime grandi emozioni di coppia dopo la scelta nel dating show di Canale 5.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.