Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin con due imperdibili appuntamenti in onda su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 29 marzo 2025

Sabato 29 marzo 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata del sabato ci sono: Luca Zingaretti, il celebre attore che ha prestato il volto per anni a Il Commissario Montalbano che debutta come regista nel film “La casa degli sguardi”. Spazio poi alla musica con Benji & Fede torna con un nuovo singolo dal titolo “Anni d’oro” e al duo cinematografico composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni protagonisti della commedia “E poi si vede”.

E ancora: un sentito omaggio a Nadia Cassini, l’attrice e showgirl scomparsa lo scoro 18 marzo ricordata grazie alla presenza della figlia Kassandra Voyagis. Infine negli studi di Verissimo anche Ema Stokholma e i primi due concorrenti eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: la ballerina Asia e il cantante Vybes.

Verissimo, gli ospiti di domenica 30 marzo 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 30 marzo 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di domenica ci sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker pronti a tornare dietro al bancone di “Striscia La Notizia”. In studio anche i professori di Amici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

E ancora: ospite anche Roby Facchinetti, il cantautore, compositore e tastierista italiano, noto principalmente per essere tastierista e voce dei Pooh. Dalla casa del Grande Fratello, invece, ritroviamo Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, le tre ex ragazze di Non è la Rai. Infine intervista di famiglia per Guenda Goria con il marito Mirko Gangitano e il figlio Noah.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.