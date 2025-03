Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin torna nel weekend di Canale 5 con due imperdibili appuntamenti. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 22 marzo 2025

Sabato 22 marzo 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata del sabato ci sarà Piero Marrazzo, giornalista e conduttore televisivo che nel 2009 è stato protagonista di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio. Una storia che oggi ha deciso di raccontare in un libro dal titolo “Storia senza eroi”. Silvia Toffanin accoglierà in studio Eva Grimaldi e la compagna Imma Battaglia per una intervista di coppia.

E ancora: ospite per la prima volta anche Sergio Barnal, ballerino conosciuto in tutto il mondo come il re del flamenco e l’attrice Greta Ferro, tra le protagoniste de “Il Turco” la nuova serie tv con Can Yaman. Infine: coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.

Verissimo, gli ospiti di domenica 23 marzo 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 23 marzo 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di domenica ci sarà Clizia Incorvaia, la compagna di Paolo Ciavarro. La influencer parparlerà del suo legame speciale, fatto di grande affetto e insegnamenti di vita, con Eleonora Giorgi. Spazio poi all’intervista a Bianca Guaccero reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle che l’ha rilanciata alla grande nel mondo della televisione.

E ancora: il racconto di Paola Barale che da pochissimo ha dovuto affrontare la grande perdita della mamma. Intervista di coppia poi per Serena Brancale con la sorella Nicole Brancale che si sono fatte notare sul palcoscenico di Sanremo 2025. Infine sempre da Sanremo 2025 arriverà Gaia con il tormentone “Chiamo io Chiami tu” che ha anticipato il nuovo album “Rosa dei venti”.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.2