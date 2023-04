Tutto pronto per il duplice appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco di successo di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 aprile.

Verissimo, gli ospiti di sabato 22 aprile 2023

Sabato 22 aprile dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo“, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Come sempre tantissimi gli ospiti e i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto in uno dei salotti più seguiti del piccolo schermo. Tra gli ospiti della puntata di sabato: Martina Stella che ritorna a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. Spazio poi a Antonia Liskova, la protagonista femminile della fiction di Canale 5 “Il Patriarca”.

Direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi in studio c’è Federica, la cantante eliminata dell’ultima puntata. Dalla casa del “Grande Fratello Vip”, invece, ritroviamo Milena Miconi e il ritorno di Paola Caruso. Infine ospiti Vladimir Luxuria, opinionista de L’Isola dei Famosi, e il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+.

Verissimo, gli ospiti di domenica 23 aprile 2023

Verissimo torna anche domenica 23 aprile sempre dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento della settimana. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare l’etoile di danza mondiale Roberto Bolle. Non solo, in studio anche Sonia Bruganelli che sarà ospite per la prima volta in compagnia della figlia Adele nata dal matrimonio con Paolo Bonolis.

Da non perdere poi la prima intervista madre-figlio tra Romina Power e Yari Carrisi Power, il primogenito nato dal matrimonio con Al Bano. Infine in studio una intervista a cuore aperto ai Pooh. La celebre band italiana che vanta più di 100 milioni di dischi si racconta attraverso la voce dei protagonisti: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.