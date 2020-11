Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 7 novembre 2020.

Verissimo, ospiti della puntata di sabato 7 novembre 2020

Ci siamo! Sabato 7 novembre 2020 dalle ore 16.00 su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Si preannuncia puntata tutta da seguire quella in arrivo su canale 5 con la Toffanin che avrà in studio Isabella Ferrari. L’attrice di fiction e film di successo è pronta a raccontarsi a cuore aperto fra vita privata e lavorativa.

Non solo, tra gli ospiti della puntata anche Nancy Brilli, che in questi giorni ha parlato della morte di Gigi Proietti: “Gigi era il teatro. Persino Carmelo Bene sostenne di invidiare la sua tecnica. Un grandissimo attore, comico, drammatico, con quella testa bellissima da leone”. Ma non finisce qui, visto che in studio ci sarà anche Rita Pavone, la cantante di “Cuore” reduce dalla prima puntata di “All Together Now – La Musica è cambiata” dove ricopre il ruolo di giudice.

Nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 7 novembre 2020, ospiti anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini che racconteranno la grande emozione di essere diventati genitori della piccola Mia. Un’intervista a cuore aperto per il campione di nuoto e la ex velina di Striscia La Notizia che ora aspettano solo di poter organizzare il matrimonio posticipato per l’emergenza Coronavirus.

Verissimo, spazio al Grande Fratello Vip 2020

Ampio spazio al Grande Fratello Vip 2020 con la prima intervista di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Infine sempre dal mondo “GF VIP” in studio ci saranno anche Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro per la prima intervista di coppia.